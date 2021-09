L’État de Washington vibre déjà pour le Kraken

Ce n’était pas un match préparatoire comme les autres, dimanche soir, à Spokane. Le Kraken de Seattle a en effet brisé la glace en disputant la toute première partie de son histoire, venant à bout des Canucks de Vancouver au compte de 5 à 3.

L’équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH) a effacé un déficit de 2 à 0 grâce à un doublé de Morgan Geekie et aux filets de Ryan Donato, Jared McCann et Riley Sheahan. Au total, elle a décoché 38 tirs, soit 24 de plus que ses rivaux.

Mais le résultat importait peu, du moins aux yeux des partisans, puisqu’un pan de l’histoire de l’organisation et du circuit s’écrivait.

«C’était excitant de sauter [sur la glace], a d’ailleurs déclaré Donato après la rencontre dans des propos rapportés par le site web officiel de la LNH. Je pense que nous savions à quel point c'était une bénédiction de pouvoir être là. Je crois que cela nous a un peu touchés au début.»

«C'était incroyable, pour être honnête. Pour moi, venir ici et voir tous les maillots du Kraken et la façon dont tout ça se développe si vite, c’est vraiment génial d’en faire partie.»

«Bucket list»

À l’aube de sa toute première saison, le Kraken disputera ses matchs présaison à domicile... à l’étranger. En effet, les rénovations au Climate Pledge Arena ne sont pas terminées, et elles ne le seront que pour le premier duel de saison régulière à la maison, le 23 octobre.

Outre ce duel disputé au domicile des Chiefs de Spokane, de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), Le Kraken disputera deux autres parties dans des arénas de ce circuit junior. Et s’il faut se fier à la foule de Spokane, l’État de Washington semble déjà avoir massivement adopté le Kraken.

Certains partisans avaient même fait le voyage en avion depuis Seattle pour assister à cet événement historique.

«C'est génial, a déclaré Lexi Terhark, 45 ans, qui a déjà acheté ses billets de saison. Vous savez quand vous avez une "bucket list" et que vous voulez faire certaines choses dans votre vie? L’une de ces choses folles – ou pas si folles – était d’avoir des billets de saison dans la LNH. Quand j’ai entendu que Seattle allait avoir son équipe, je me suis dit: je dois absolument le faire".»

- Le Kraken sera de passage au Angel of the Winds Arena (Silvertips d’Everett) pour affronter les Oilers d’Edmonton vendredi, puis au accesso ShoWare Center (Thunderbirds de Seattle) le lendemain pour accueillir les Flames de Calgary. Les profits seront versés à des organisations appuyant le hockey mineur dans la région.