L’ex-ministre Navdeep Bains chez CIBC

L’ancien ministre de l’Innovation Navdeep Bains s’est retrouvé rapidement un emploi après les élections, alors qu'il est devenu vice-président de la Banque d’investissement du réseau mondial de la Banque CIBC.

Le politicien aura dorénavant pour mandat «le développement et le renforcement de relations avec des clients de la classe dirigeante et l'expansion des affaires à l'échelle mondiale», a expliqué l’institution bancaire par communiqué, lundi matin.

«Nos clients des secteurs de l'innovation et de la technologie cherchent à accroître leurs possibilités dans un contexte en rapide évolution, et l'expérience de M. Bains améliorera les perspectives et les conseils que nous pourrons leur offrir», a renchéri le directeur général et chef de la Banque d'investissement du réseau mondial de CIBC, Roman Dubzack.

Député de longue date, élu en banlieue de Toronto, ayant servi dans cinq législatures depuis 2004 — il avait seulement été battu en 2011 —, Navdeep Bains avait été ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie de novembre 2015 au 12 janvier 2021, date à laquelle il annonçait sa démission pour consacrer plus de temps à sa famille.

Le député de Mississauga—Malton et analyste financier de formation était néanmoins resté en poste jusqu’à la fin de l’élection fédérale, coprésidant au passage la campagne libérale aux côtés de Mélanie Joly.

