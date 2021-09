Montée de lait contre Saputo en Angleterre

Des citoyens d’une petite ville de 8000 habitants au Royaume-Uni ont vu leur projet résidentiel s’écrouler lorsque le géant québécois Saputo a décidé de vendre son ancienne usine laitière à un autre groupe.

« Nous avons l’impression d’avoir été trompés, que cette ville a été trompée », dénonce au Journal Rob Hopkins, porte-parole du projet résidentiel Atmos de la Totnes Community Development Society Project (TCDSP).

Depuis une dizaine d’années, des citoyens engagés de Totnes, dans le sud-ouest de l’Angleterre, ont travaillé d’arrache-pied pour convertir l’ancienne usine laitière de Dairy Crest de la ville en projet résidentiel inclusif.

Or, ce groupe a appris avec surprise, sur le tard, que le site qu’ils étaient sur le point d’acheter venait d’être vendu à l’entreprise FastGlobe.

« On aimerait que Saputo nous parle et corrige les choses », soupire Rob Hopkins, qui estime avoir été mis de côté dans le processus.

Ces derniers mois dans la ville, la colère a monté. Des citoyens ont manifesté aux abords du site industriel près de la gare avec l’appui du musicien Brian Eno.

« Les gens avec de l’argent ont beaucoup plus de pouvoir que les communautés », a déploré l’artiste anglais dans une vidéo dénonciatrice.

Maisons abordables, habitations pour aînées, création d’emplois... le projet imaginé par ces citoyens aurait été pour eux la crème du développement.

Éthique mise à mal

Or, même si Rob Hopkins est en colère envers Saputo, il insiste pour être constructif et en appelle au sens éthique du transformateur québécois.

« S’ils s’impliquent et réparent l’héritage toxique qu’ils ont laissé, cela pourrait être une énorme victoire pour eux », plaide Rob Hopkins.

Dans son Code d’éthique, le PDG de Saputo, Lino A. Saputo, souligne l’importance d’agir « en tant que bonne entreprise citoyenne dans tout ce que nous faisons ».

C’est sur ce clou éthique que martèlent les opposants à la vente.

Pour Donald Riendeau, directeur général et cofondateur de l’Institut de la confiance dans les organisations (ICO), des questions se posent.

« Y avait-il un conflit entre Totnes et Saputo ? Est-ce que Saputo trouvait les délais trop longs ? Cette transaction était-elle trop petite pour que Saputo ne lui accorde plus d’importance ? » se demande-t-il.

Saputo se défend

De son côté, Yan Cimon, professeur de stratégie à l’Université Laval, estime que ce cas illustre l’équilibre fragile entre affaires et communauté.

« Avec l’émergence des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce genre d’enjeu prendra plus d’importance », analyse-t-il.

Jointe par Le Journal, Saputo n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue. Elle a indiqué par courriel que Saputo Dairy UK avait été heureuse de s’engager avec le groupe « à l’élaboration d’un plan viable pour le site ».

« En 2019, le site étant resté vide pendant 12 ans et la proposition d’achat de TCDS n’ayant pas progressé, il a été décidé qu’un autre acheteur devait être trouvé. Saputo Dairy UK a informé TCDS de cette décision à l’époque », a-t-elle conclu.

Chez Saputo, les cinq plus hauts membres de la direction ont vu leurs salaires et primes bondir de plus de 20 %, à 23,94 millions de dollars, au cours de l’exercice financier 2021 par rapport à l’an dernier.

Projet d’Atmos à l’ancienne usine de Saputo

Dons amassés

Partisans locaux: 1,4 M$

National Lottery Heritage Fund: 4,3 M$

Maisons construites: 99

Habitations abordables: 62

Habitations pour personnes âgées: 37

Emplois créés: Plus de 160

Usine de Dairy Crest

2007 : fermeture de l’usine

2014 : lancement du projet d’Atmos

2019 : achat par Saputo

2021 : Saputo vend à Fastglobe

