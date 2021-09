Reprise des vols entre le Canada et l’Inde

Les vols directs entre le Canada et l’Inde ont finalement repris, lundi, après cinq mois de suspension en raison de la COVID-19.

Air Canada a confirmé, lundi matin, que ses vols directs Delhi–Toronto et Delhi–Vancouver ont bel et bien repris, avec les premiers avions qui arriveront de l’Inde au cours de la journée.

«Les gens ont hâte de retrouver leur famille et leurs amis, et nous sommes ravis de rétablir le service immédiatement entre l'Inde et nos plaques tournantes de Toronto et de Vancouver», a commenté Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires chez Air Canada.

Le transporteur a d’ailleurs indiqué avoir l’intention de développer le marché «en pleine croissance» des visites de parents et d’amis d’un pays à l’autre. Une liaison directe Delhi–Montréal est même dans les plans «lorsque les conditions du marché s'amélioreront».

Les vols directs avec l’Inde avaient été interdits le 22 avril dernier, en raison de la flambée de COVID-19 au sein du géant asiatique, qui affichait des taux de contamination faramineux, avec jusqu’à plus de 400 000 cas par jour au pire de la crise alimentée par le variant Delta.

Depuis, la situation s’est nettement améliorée dans le pays, où l’on dénombre environ 30 000 cas par jour depuis le début septembre.

Le retour des vols directs se fait cependant avec des restrictions plus poussées que pour les autres vols internationaux.

Ainsi, les voyageurs en partance de Delhi doivent obligatoirement obtenir un test de COVID-19 négatif au laboratoire Genestrings situé dans l’aéroport international Indira Gandhi, au maximum 18 heures avant l’heure du départ.

Les voyageurs arrivant d’un autre pays peuvent, eux, obtenir un test négatif dans les 72 heures avant l’heure de départ.

Tous les voyageurs internationaux doivent également remplir l’application ArriveCan. Les voyageurs qui ne sont pas citoyen canadien ou résident permanent doivent aussi avoir obtenu, en règle générale, leurs deux doses de vaccin pour visiter le Canada.