Sami Vatanen se tourne vers la Suisse

Incapable de dénicher un contrat dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur finlandais de 30 ans Sami Vatanen s’est tourné vers la Suisse, où il portera les couleurs du Genève-Servette HC.

C’est ce que le club de première division a annoncé, tôt lundi matin. Vatanen s’est entendu sur les détails d’un contrat valide jusqu’à la fin de la présente saison.

Repêché en quatrième ronde par les Ducks d’Anaheim en 2009, Vatanen a porté les couleurs du club californien pendant six saisons, entre 2012 et 2018. Depuis, il a beaucoup voyagé, évoluant pour les Devils du New Jersey, les Hurricanes de la Caroline et les Stars de Dallas. En carrière, il a totalisé 47 buts et 200 points.

