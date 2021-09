Trois grandes priorités pour une future administration Coderre

Trois crises frappent simultanément Montréal, selon le parti de Denis Coderre, qui fera de la sécurité, de l’habitation et de l’environnement ses priorités s’il est élu aux prochaines élections municipales.

«Ma seule attaque est de m’attaquer aux problèmes de Montréal», a souligné M. Coderre. Il avait réuni les troupes d’Ensemble Montréal lundi matin pour dévoiler la plateforme électorale de son parti.

Néanmoins, les grandes lignes présentées ne sont que «la pointe de l’iceberg», alors que le parti promet de détailler certains de ses engagements au cours de la campagne électorale à venir. «Le but est plutôt de présenter la vision qui a mené au processus», a résumé Guillaume Lavoie, candidat à la mairie de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension et coprésident de la plateforme électorale d’Ensemble Montréal.

Première des crises qui frappent la ville, selon le parti, celle de la sécurité publique. «Même s’il y en a qui n’y croit pas, ou qui souhaiterait qu’on parle d’autres choses, c’est une réalité qui est hors norme pour ce que Montréal est, et doit être. Montréal n’est plus la ville sécuritaire que nous avons connue», s’est alarmé M. Lavoie.

Lançant une pointe à ses adversaires de Projet Montréal, le parti promet de ne pas définancer la police ni de désarmer ses agents. En contrepartie, Ensemble Montréal s’engage à doter les effectifs du SPVM de caméras portatives.

Le parti souhaite également réaliser un portrait de l’itinérance à son arrivée au pouvoir afin de mieux documenter la problématique.

En matière d’habitation, le parti promet notamment de créer un registre des baux et d’obliger les propriétaires «commerciaux» à effectuer une inspection d’insalubrité pour les logements de plus de 20 ans. Une taxe à l’insalubrité sera également instaurée, et le nombre d’inspecteurs sera augmenté afin de veiller à l’application de celle-ci.

«Il y a un enjeu majeur, accéléré par la COVID-19, qui est l’exode vers les banlieues. Ce qui manque, c’est le leadership de la ville de Montréal dans la CMM pour cesser de paver la voie de cet exode. Montréal est devenue une machine à subventionner la banlieue», a illustré M. Lavoie.

Le parti de Coderre s’engage aussi à faire en sorte que Montréal n’ait plus une rue sans arbre, ainsi que de créer de nouveaux espaces verts à la grandeur de la métropole.

«Ça ne sera pas facile, et c’est beaucoup moins “clickbait” que d’annoncer un nombre faramineux d’arbres, mais nous pensons que c’est certainement la manière la plus intelligente pour adapter la ville aux changements climatique», a anticipé Emilia Tamko, candidate pour le parti dans Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Elle annonce également que le parti s’engage à poursuivre les démarches de reconnaissance du statut patrimonial du Mont Royal à l’UNESCO.

«La crise climatique est globale, mais ses manifestations les plus aigües se vivent dans les villes, dont Montréal», a rappelé M. Lavoie, en mentionnant les problématiques d’inondations et d’îlots de chaleur qui frappent certains secteurs de la métropole.