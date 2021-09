Un repos salutaire pour Ryu?

Hyun Jin Ryu sera le partant pour les Blue Jays mardi soir à l’occasion du premier match contre les Yankees. Toutefois, on ne sait pas quel type de performance il va offrir alors que son équipe bataille pour une place en séries éliminatoires.

Le Sud-Coréen en arrache depuis quelques semaines. Au cours de ses sept derniers départs, Ryu présente une fiche de 2-4 avec une ronflante moyenne de points mérités de 7,09.

Des statistiques inquiétantes pour le partant qui a toujours été réputé pour être régulier comme un métronome. Après le match du 17 septembre dernier, le nom de Ryu a été placé sur la liste des blessés pour une période de 10 jours.

« Il a pris du temps pour reposer son bras et surtout son cou durant cette pause, a expliqué le gérant Charlie Montoyo. Il en a aussi profité pour travailler sur ses lancers et son contrôle. »

Contre les gauchers, les frappeurs des Yankees sont au 11e rang dans le baseball avec une moyenne au bâton de ,254. Ryu peut voir ça comme une nouvelle encourageante, mais il devra avoir le plein contrôle sur ses tirs.

Contre Taillon

De leur côté, les Yankees enverront le droitier Jameson Taillon au monticule. L’ancien deuxième choix au total du repêchage de 2010 ne connaît pas une saison à tout casser.

Au cours de ses sept derniers départs, il a maintenu un dossier de 1-2 avec une moyenne de points mérités de 4,41. À l’instar de Ryu, il effectue un retour après un séjour sur la liste des blessés. Il était aux prises avec une cheville qui le faisait souffrir.

« L’important était d’enlever l’enflure. Par la suite, on a établi un plan pour renforcer ma cheville, a souligné Taillon. Mon objectif était de lancer avant la fin du calendrier régulier.

« On a une fin de saison assez difficile avec des séries contre Toronto et Tampa Bay. On veut confirmer notre place en séries en s’occupant de nos affaires.

« Pour ce qui est des Jays, je suis bien conscient qu’ils ont une excellente formation. Le contrôle sur mes tirs sera important et je ne pourrai pas me permettre d’avoir trop de mauvais tirs. »