Unis contre les fusillades

Au Québec, nous pouvons être fiers de vivre dans une société sécuritaire, avec l’un des taux de crimes violents les plus bas en Amérique du Nord. Mais, dans les derniers mois, nous entendons de plus en plus de récits de fusillades à glacer le sang, particulièrement dans la région métropolitaine. Nous avons tous vu les histoires horribles de balles perdues qui mettent en danger des familles et des personnes innocentes.

Entre 2016 et 2020, il y a eu une hausse marquée des tentatives de meurtre et de la violence par armes à feu à Montréal, mais aussi ailleurs au

Québec. Et les choses se sont accélérées depuis 2019.

Beaucoup de gens s’inquiètent pour eux ou pour leur famille, beaucoup de gens s’indignent, et ils ont raison. Nous ne pouvons pas accepter que certains de nos concitoyens aient peur de sortir pour se promener dans les rues de leur quartier, accepter que notre sécurité soit fragilisée par une poignée de criminels armés.

Les fusillades dans la grande région de Montréal et partout au Québec, ça suffit !

Nous avons renforcé nos corps policiers dans les derniers mois, mais la situation exige que nous revoyions nos façons de faire en profondeur. Nous ne pouvons plus laisser les choses aller comme ça.

C’est pour cela que nous avons annoncé, vendredi dernier, la nouvelle Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu. Une vaste opération qui va nous permettre de combattre concrètement la violence armée à court, moyen et long terme. Ça représente de nouveaux investissements de plus de 90 millions de dollars pour la sécurité des Québécois.

Force de frappe

À court terme, nous allons améliorer la force de frappe de nos policiers pour combattre la violence par armes à feu. Nous allons ajouter une centaine de professionnels dans nos corps policiers, notamment à Montréal, à Laval et à Longueuil. Ça va permettre d’avoir plus d’effectifs dans les rues afin de perturber les activités des gangs criminels.

À moyen terme, notre défi est de bloquer autant que possible le trafic illégal d’armes à feu. Que des criminels dangereux puissent se procurer sans difficulté des fusils destinés à tuer, c’est inacceptable. Nous allons ajouter le personnel qu’il faut pour améliorer notre capacité d’enquête.

Enfin, à plus long terme, nous devons nous attaquer à la racine du problème et agir en amont pour prévenir la violence. La réalité, c’est que les gangs de rue se nourrissent souvent de réalités socioéconomiques difficiles. Nous devons donc aussi miser sur l’action communautaire et le travail social.

En finir avec le laisser-aller

Le laisser-aller et les coupures des gouvernements précédents ont creusé un manque de ressources sur le terrain. Nous allons faire ce qu’il faut pour redresser la situation et aider nos jeunes les plus vulnérables.

Notre objectif, c’est de casser la vague de fusillades et l’empêcher de refaire surface dans les prochaines années.

Avec l’aide de nos policiers et de nos intervenants du milieu communautaire, nous pouvons faire une différence rapidement. Nous devons travailler ensemble pour continuer de bâtir le Québec sécuritaire qu’on aime et qui nous rend fiers.

Geneviève Guilbault

Ministre de la Sécurité publique

Vice-première ministre