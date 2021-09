Vaccination obligatoire: le tiers des non-vaccinés sont à Montréal

Le tiers de tous les travailleurs de la santé qui ne sont pas doublement vaccinés se retrouve à Montréal.

«Un soignant contaminé va créer combien d’autres problèmes à des collègues soignants et des patients, alors il faut faire un choix un moment donné. Rendu à l’hôpital, rendu en centre d’hébergement, on s’attend à ce qu’on soit en sécurité et pour ça il faut que le personnel soit vacciné », mentionne Paul Brunet du conseil pour la protection des malades.

C’est au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal que l’on compte le plus de travailleurs qui ne sont pas adéquatement protégés contre la COVID-19 avec 1240.

Au total, sur l'île de Montréal, c’est plus de 6200 travailleurs de la santé qui n’ont pas reçu leurs deux doses de vaccin.

Les syndicats de travailleurs devraient à leur tour dévoiler leurs chiffres plus tard cette semaine.

