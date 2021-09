BEAUCHAMP (MARTIN) Claudette

BEAUCHAMP (MARTIN)

À Varennes, le 24 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée paisiblement madame Claudette Beauchamp Martin, entourée des siens, épouse de feu monsieur Jacques Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Danielle Vigneault) et Caroline (Carl French), ses petits-enfants Fannie (Robin), Mathieu, Jessica (David) et Audrey (Justin), son frère Michel (Thérèse Couture), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 1er octobre de 12h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 / Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois de Beloeil.