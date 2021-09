Bob Bissonnette symphonique

Cinq ans après la mort tragique de Bob Bissonnette, des chansons du champion de la rime sportive auront une seconde vie symphonique.

Avec l’aide du musicien Patrice Painchaud, Patrick Bissonnette a complété la production de l’album Temple de la renommée et ainsi réalisé le rêve de son défunt frère de donner un traitement symphonique à ses chansons rock.

Avant de perdre la vie dans un écrasement d’hélicoptère, en septembre 2016, Bob Bissonnette avait déjà enregistré les parties vocales de 10 de ses pièces, dont La machine à scorer, J’te trouve écœurante, Rockstar et Chantal Machabée.

Il prévoyait lancer son album de chansons rock symphonique pour Noël 2016.

Finalement, ses fans pourront en avoir un premier aperçu, vendredi, lors de la parution du premier extrait, Bob le guerrier.

« Bob a toujours voulu faire quelque chose de grandiose, d’épique et de puissant. Chaque chanson a son univers cinématographique », confie Patrick Bissonnette.

Toujours aussi populaire

Malgré sa disparition hâtive à l’âge de 35 ans, la popularité de Bob Bissonnette ne se dément pas.

Il y a deux ans, la présentation de la première d’un documentaire consacré à sa vie avait réuni 7000 personnes au stade Canac, lors du Festival de cinéma de la Ville de Québec.

En août dernier, le journaliste sportif Marc Brassard a fait paraître une biographie de l’ex-porte-couleurs des Olympiques de Hull et du Titan d’Acadie-Bathurst, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Parole de son frère, Temple de la renommée ne sera certainement pas le dernier projet imprimé de la marque Bissonnette à voir le jour.

« Les gens tripent en malade, je n’en reviens pas. Si les gens s’en foutaient, j’aurais arrêté. J’ai autre chose à faire dans la vie, mais les gens en demandent plus. Et plus ils en veulent, plus je vais leur en donner. »

► Temple de la renommée sera disponible le 15 octobre.

► Depuis 2018, la fondation qui porte son nom organise un tournoi de hockey, la Classique Bob Bissonnette, dont les profits servent à soutenir de jeunes sportifs et artistes. Cette année, une somme de 110 000 $ a été amassée lors de la compétition à laquelle prennent part des joueurs de la Ligue nationale.