Féminicide à Saint-Donat: cinq enfants orphelins et une communauté ébranlée

La municipalité de Saint-Donat a été frappée par un événement tragique cette semaine. Lundi, le corps d’Andréanne Ouellet, une femme de 32 ans, a été retrouvé dans sa résidence.

Le lendemain, son conjoint a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec et il doit comparaître mercredi.

Cette affaire est donc considérée par les autorités comme le 15e féminicide à avoir marqué la province depuis le début de l’année.

Et ce drame en particulier prive cinq enfants de leur mère, en plus de semer l’émoi dans la petite communauté de Saint-Donat.

«On est attristés de savoir que le 15e féminicide se passe chez nous», a déploré le maire Saint-Donat, Joé Deslauriers.

«Les cinq enfants se retrouvent orphelins du jour au lendemain. Plus de maman et plus de papa. Nos pensées sont évidemment pour les enfants et les grands-parents aussi», a-t-il ajouté.

Le maire affirme qu’il était en réunion lorsqu’il a appris la nouvelle. «On a été jetés par terre», affirme Joé Deslauriers.