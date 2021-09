Le KOS: un nouveau projet résidentiel distinctif à Lebourgneuf

Le KOS, le tout premier projet résidentiel de LOGISCO dans Lebourgneuf, est présentement en construction. Situés au coin de la rue Coursol et de l’avenue Chauveau, ces appartements innovants proposeront un milieu de vie axé sur le bien-être. C’est en juillet 2022 que les premiers locataires pourront s’y installer!

CULTIVER LES BONS MOMENTS

D'origine norvégienne, le mot KOS fait référence à l'art de cultiver les bons moments et les petits instants simples, chaleureux et intimes. L'ensemble du projet, conçu en ce sens, évoque le bien-être et invite ses locataires à profiter des moments simples de la vie.

UN DESIGN RAFRAÎCHISSANT ET ENVELOPPANT

Par ses couleurs naturelles et vives, le design du KOS est à la fois rafraîchissant et enveloppant. Son architecture particulière aux inspirations scandinaves, avec ses lattes de bois et ses pignons, appelle au calme et au confort.

Proposant une première phase de six étages dans laquelle seront répartis 70 appartements allant du 2 1⁄ 2 au 5 1⁄ 2 , le KOS est conçu avec des matériaux actuels et de qualité supérieure. Comptoirs de quartz dans les cuisines et les salles de bain, douches vitrées en céramique, grands îlots de cuisine, planchers de bois et de céramique, aires de vie spacieuses et lumineuses... Le KOS a tout pour plaire!

DES ESPACES COMMUNS UNIQUES

Une grande terrasse sur le toit avec solarium quatre saisons sera aménagée dans chacune des phases du KOS, incluant, entre autres, un foyer central pour permettre aux locataires de profiter de ce magnifique espace tout au long de l’année.

À maturité, le projet comprendra également une cour aménagée avec piscine extérieure, des jardins communautaires, une salle de rangement et de réparation de vélos ainsi qu'une salle d’entraînement complète.

Le KOS offrira d’autres commodités intéressantes à ses locataires, telles qu’un espace de stationnement intérieur inclus à la location d’une unité, un ascenseur, un interphone à l’entrée, un lave-auto et une chute à déchets.

UN SECTEUR PRISÉ À LEBOURGNEUF

Le KOS se trouvera à proximité d’une panoplie de services accessibles à pied, tels que des épiceries, des pharmacies, des restaurants, des institutions financières et des commerces de toutes sortes.

Facilement accessible en transport en commun et situé à proximité de l’autoroute Robert-Bourrassa, ce projet offre un emplacement de choix pour une vie bien remplie!

Vous aimeriez vivre au KOS? La location est présentement en cours! Prenez rendez-vous dès maintenant au 418-LOGISCO ou consultez le LOGISCO.com!