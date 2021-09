Le travail de William Stanback souligné

Auteur la fin de semaine dernière d’une quatrième récolte d’au moins 100 verges cette saison, le porteur de ballon des Alouettes de Montréal William Stanback a été sélectionné parmi les trois joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football (CFL).

L’Américain de 27 ans a effectué 19 courses pour 133 verges et un touché dans une défaite de 30 à 27 face aux Argonauts, vendredi à Toronto. Il s’agissait de sa huitième sortie d’au moins 100 verges au sol dans la LCF.

En six rencontres cette saison, Stanback trône au sommet du circuit avec 618 verges au sol, soit 119 verges de plus que son plus proche poursuivant. Il revendique une moyenne de 103 verges au sol par match.

Les Alouettes reprendront l’action samedi à 16 h, lorsqu’ils rendront visite aux Tiger-Cats de Hamilton.