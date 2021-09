Mort de la COVID-19 à 27 ans: ses proches lui rendent hommage

Les proches de Kevin Smith-Chartrée, ce jeune père de famille décédé de la COVID-19 après avoir reçu une première dose de vaccin trop tard lui ont rendu de nombreux hommages sur les réseaux sociaux.

Sa sœur, Korine Smith, a écrit un vibrant hommage sur sa page Facebook.

«Mon frère j’ai tellement mal en dedans de moi! J’aurais besoin de tes grands bras pour apaiser toute ma peine. Je sais que tu ne souffres plus, mais moi je souffre. Aucun mot ne pourrait décrire le mal que j’ai en dedans. Je me souviendrai des nombreux souvenirs que nous avons ensemble. Le bon vivant, l’ami de tous. Mon frère tu en laisse une méchante gang en deuil, mais sache que chaque jour où le soleil va briller et chaque soir où les étoiles vont scintiller nos yeux seront levés vers le ciel et nos pensées seront pour toi. Je t’aime plus que je m’aime moi-même. Un autre voyage commence pour toi, sois prudent et à bientôt», écrit le femme.

Un ami du père de famille lui écrit aussi un long hommage sur sa page Facebook.

«Je ne sais même pas par où commencer... On a vécu un des meilleurs étés de ma vie, tu m'as amené faire le tour de la Gaspésie. On a ri comme des enfants tout au long... Aujourd'hui, j'apprends qu'on se verra plus jamais... Les mots me manquent pour décrire le "Awesome Guy" tu étais... le monde va être vraiment vide sans toi et ton charisme buddy! R.I.P», écrit celui qui se fait appeler Dwayne Johnstone sur Facebook.

Une intervenante psychosociale qui l’avait prise sous son aile a également publié un message touchant en hommage au jeune homme.

«Kevin Smith Chartree; Je ne peux pas te dire adieu. Même si ce matin tu nous as quittés pour ton dernier voyage. Je ne peux pas parler de toi au passé, je regarde tes photos... Tu es parti trop vite, tu es parti trop jeune. Je peux juste te dire... Je t’aime tellement! 15 Janvier 1994 /// 24 Septembre 2021»

Kevin Smith-Chartrée qui laisse dans le deuil deux enfants en bas âge, ne voulait pas recevoir de vaccin, mais s’était laissé convaincre par ses proches en août dernier. Il a toutefois contracté la COVID-19 avant que le vaccin ne fasse effet.

L’homme de 27 ans était en forme selon ses proches et travaillait dans le domaine de la construction.

