Un candidat à la mairie de Trois-Rivières se retire

La course à la mairie de Trois-Rivières devrait se faire à deux. Pierre Côté, qui avait annoncé sa candidature en décembre 2020, se retire.

Le citoyen du district Marie-de-L'incarnation, à Trois-Rivières, avait fait le saut dans la campagne, il y a neuf mois, en annonçant un congé de taxes municipales de 10 ans aux nouveaux immigrants et en promettant qu’internet haute vitesse allait être offert gratuitement dans les quartiers défavorisés.

Mardi, M. Côté a convoqué la presse afin de «partager son analyse des forces et faiblesses des autres candidats». Or, il en a plutôt profité pour annoncer son retrait de la campagne en évoquant des raisons personnelles et professionnelles.

Le Trifluvien de 53 ans, qui se dit consultant pour le gouvernement haïtien, a admis que sa candidature ne soulevait pas beaucoup d’intérêt dans la population et parmi la communauté politique de Trois-Rivières.

Avant de se lancer dans la course, Pierre Côté soutient avoir offert son aide au maire sortant, Jean Lamarche, mais ce dernier aurait refusé.

«Une personne de mon calibre qui revient en ville pour aider, c’est une chose. Ce n’était pas pour moi une mission nécessaire d’être maire, mais parce que Jean Lamarche a montré une fermeture à mon égard, j’ai décidé de me présenter», a-t-il expliqué.

Il faut toutefois souligner que Pierre Côté n’avait jamais déposé de bulletin de candidature officiel.