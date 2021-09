Une saison phénoménale

On pourrait sortir une foule de clichés pour parler de la saison que connaît le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mais nous dirons tout simplement qu’elle est phénoménale.

• À lire aussi: Un énorme test

Les Revs n’ont subi que quatre revers en Major League Soccer (MLS) en 2021 et présentent une moyenne de points par match de 2,21. Avec 62 points et encore six rencontres à jouer, il est tout à fait envisageable que les Revs battent le record pour le plus de points dans une saison, soit 72, établi par le Los Angeles FC en 2019.

« C’est tout à fait normal qu’ils aient des ambitions, ils ont construit quelque chose depuis l’année dernière et ils sont en train de battre des records, c’est humain et normal d’en vouloir plus », a observé Wilfried Nancy qui voue beaucoup de respect à son homologue, Bruce Arena.

Lors du seul affrontement entre les deux équipes cette saison, les Revs ont eu le meilleur 2 à 1 en juillet dernier.

Calme et confiance

« Bruce est très calme et confiant, et son équipe est pareille, personne ne panique », fait remarquer l’entraîneur-chef montréalais.

« Il a su trouver la façon et les mots pour que cette équipe arrive à ce niveau. »

Selon Nancy, c’est une équipe qui trouve toujours un moyen de parvenir à ses fins, même dans les matchs moins aboutis.

« Ils provoquent leur chance dans la façon dont ils essaient de remporter des matchs. C’est une équipe qui est constante, ils ne sont pas toujours dominants, mais ils marquent.

« C’est une équipe qui marque beaucoup de buts, à certains moments, elle peut avoir des problèmes sur le plan défensif, mais ils arrivent à remporter des matchs. »

Des espaces

Nancy l’a mentionné, les Revs peuvent parfois avoir des problèmes défensifs et c’est cette faille qu’il faut viser.

« C’est une équipe qui n’est pas toujours en train de défendre en bloc et de temps en temps, les attaquants ne vont pas revenir, ils vont rester en haut », fait-il remarquer.

C’est donc une recette parfaite pour ressortir la vieille recette montréalaise des dernières années, la contre-attaque.

Et ça tombe bien, Nancy compte sur des joueurs qui sont en mesure de courir pour prendre l’espace laissé libre.