Une taupe aux élections chez les complotistes

Un anti-conspirationniste a infiltré le Parti libre du Canada en tant que candidat aux dernières élections pour mieux dénoncer les dérives de ceux qui s’organisent pour mener des campagnes de désinformation.

« C’est très très choquant de voir que des gens qui se basent sur des théories du complot pourraient avoir des responsabilités publiques », dit Gilles Brodeur, candidat à Trois-Rivières pour le Parti libre du Canada (PLC).

Le PLC – à ne pas confondre avec le Parti libéral du Canada (PLC) de Justin Trudeau ou le Parti populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier – présentait des candidats dans 58 circonscriptions fédérales, dont 52 au Québec.

Alarmé par la désinformation ambiante et la montée d’un populisme, Gilles Brodeur a décidé de surveiller de l’intérieur ce parti qui s’oppose à la vaccination.

Rappelons que sans les vaccins, le bilan de 11 362 Québécois morts de la COVID-19 serait assurément plus lourd.

Son travail sur pause

Afin de ne pas être démasqué, Gilles Brodeur a dû supprimer le groupe Facebook d’environ 600 personnes qu’il a fondé pendant la pandémie pour contrer la désinformation entourant la COVID-19.

L’homme de 47 ans a aussi mis sur pause sa carrière en informatique dans la fonction parapublique pour se concentrer sur le parti.

« Au début, je les voyais comme des gens en manque d’attention, mais maintenant, je les vois comme des gens en manque d’information et d’éducation », dit l’ex-candidat vacciné, qui témoigne de son incursion pour la première fois.

Des enregistrements consultés par Le Journal indiquent que Martin Gravel, directeur général du PLC, avait néanmoins des rêves de grandeur.

« Les élections nous donnent une chance en or que le 21 septembre, l’armée réponde de nous. Et je vous dis, on a des chances de gagner », disait-il lors d’une réunion du parti tenue virtuellement le 18 août.

Prendre la parole

Au pays, le parti a obtenu 47 861 votes et 0,3 % des voix, le plaçant en septième place.

« Ils savaient très bien qu’ils ne gagneraient pas, alors ils ont profité de la campagne pour prendre la parole et expliquer leurs fantasmes », souligne le politicologue André Lamoureux.

Gilles Brodeur a recueilli 733 votes, soit 1,3 %, même sans avoir fait de réelle campagne.

Le PLC lui a retiré tous ses accès aux plateformes du parti le jour de l’élection, à la suite d’un désaccord. Ni le chef du parti ni son directeur général n’ont répondu aux messages du Journal.