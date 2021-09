Violente agression filmée : un autiste forcé de manger des excréments

Un cas d’intimidation extrêmement violent envers un jeune autiste est désormais entre les mains des enquêteurs de la Sûreté du Québec grâce à un élève qui a osé dénoncer.

Les événements se sont déroulés avant la rentrée scolaire, au mois d’août dernier au parc Frank-Gauthier, à Shawinigan, mais la plainte à la police n’a été déposée que la semaine dernière.

Le cas d’intimidation extrême a été filmé par un jeune impliqué, images sur lesquelles on voit la victime forcée de manger des excréments, et en vomir.

Un élève qui fréquente la même école que l’un des présumés agresseurs, et qui a vu la vidéo l’a confronté et a porté plainte à la police.

Le présumé agresseur se serait attaqué à cet élève qui a dénoncé aux policiers et l’aurait menacé.

« On est allé chercher la collaboration des parents. Les parents des deux jeunes ont très bien collaboré, c’est une bonne étape. Par la suite on a mis en place un filet de sécurité pour faire en sorte qu’on puisse protéger la personne qui a dénoncé et que le présumé agresseur fasse ce qu’il a à faire comme élève », a assuré Denis Lemaire, directeur général du Centre de services scolaire de l’Énergie.

La victime ne fréquente pas la même école que ses agresseurs.

L’enquête de la Sûreté du Québec suit son cours, et la jeune victime reçoit du soutien psychologique.

