SIGOUIN, André F.



De Mont-Tremblant, le 9 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé M. André Sigouin.Il laisse dans le deuil ses enfants Christiane (Jean), Sylvain (Michèle) et Guylaine (Claude), ses petits-enfants Frédéric (Marie-Lyne), Geneviève (Pierre-Marie), Karyn (David) et Annabelle (Sylvain), ses arrière-petits-enfants Élorielle (Jérémie), Luna-Fée, Marius et Léon, ses soeurs Marianne (Jean-Claude), Jacqueline (Yvon) et Madeleine (Renaud), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 7 octobre 2021 de 18h à 21h ainsi que le vendredi 8 octobre 2021 de 9h à 12h aux:974, VANCHESTEINGMONT-TREMBLANTwww.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront lieu en l'église de St-Jovite le vendredi 8 octobre à 13h30, suivies de l'inhumation au cimetière de Mont-Tremblant (Village).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou des dons à l'Association pulmonaire du Québec.https://poumonquebec.ca/faire-un-don/