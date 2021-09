RICHARD PERRON, Clémence



À Montréal, le mercredi 22 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 85 ans, Clémence Richard, épouse de feu Robert Perron.Elle laisse dans le deuil ses fils Roger (Carole) et Sylvain, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs, ses beaux-frères ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 9 octobre 2021 à 11h, suivi des funérailles à 16h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire.Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi qu'au personnel des soins palliatifs.