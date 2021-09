BEAUCHAMP, Olivette

(née Désilets)



De Saint-Eustache, le 23 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Olivette Désilets, épouse de feu Guy Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses filles, Diane (Yvon), Ginette (Claude) et France, ses cinq petits-enfants, Éric, Martin, Steve, Kim et Alexandre, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-enfant, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 octobre 2021 de 14h30 à 18h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 18h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.