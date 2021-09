GIGUÈRE, Claude



À Lavaltrie, le mardi 21 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 65 ans, Claude Giguère.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Maxime), ses petits-enfants Thomas, Charles, Livia et Eve, ses frères et soeurs Jean-Pierre (Elena), Christian (France), ses cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera au complexe funéraire:le dimanche 3 octobre à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire.