HAMELIN, Huguette



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès d'Huguette Hamelin, le 21 septembre 2021, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Céline (Frank) et Diane, son petit-fils Anthony, sa soeur Micheline, ses frères Gérard (Françoise) et Raymond (Danielle) ainsi que plusieurs amis(es).La famille accueillera parents et amis le dimanche 3 octobre 2021 de 13h à 16h au complexe funéraire:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval ou à la Fondation québécoise du cancer, au lieu de fleurs.