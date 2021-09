SERVANT, Jean-Marie



À Longueuil, le dimanche 19 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 88 ans, Jean-Marie Servant, époux de feu Suzanne St-Laurent.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Mario, Gilles, Jocelyne, Jocelyn et Manon; ses petits-enfants, arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille et les proches sont conviés pour un dernier adieu au cimetière de tourelle à Sainte-Anne-des-Monts où les cendres seront inhumées, le samedi 9 octobre 2021 à 14h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.