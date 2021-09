MORIN, Denis



De Charlemagne, le 10 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Denis Morin.Il est parti rejoindre ses parents Paul Morin et Hélène Gagné, ses frères Réal, Bruno et Normand.Il laisse dans le deuil ses soeurs Sylvie (Léonard), Paula (Sylvain) et Doris (Robert), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :384, RUE DU VILLAGELE GARDEUR, REPENTIGNYle dimanche 3 octobre dès 13h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.