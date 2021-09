PETIT, Jeannine

née Desharnais



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Petit née Desharnais, survenu le 12 septembre 2021, à l'âge de 99 ans. Elle était l'épouse de feu Gérard Petit.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Lisette), Michel (Liliane), Francine (Robert), ses petits-enfants, Sylvain, Marie-Josée, Jean-Michel, Marie-Lyne, Frédérick, Marie-Eve et Suzelle, ses arrière-petits-enfants, beaux-frères et belle-soeur, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Sérénité et/ou à la Fondation de l'hôpital Jean-Talon./Ext/EUDO_07523/root/productsAdmin/FormulaireDon/index.html#/118La famille tient à remercier les équipes de soins pour leur empathie et leur professionnalisme envers Maman.La famille recevra les condoléances le mercredi 6 octobre de 15 h à 18 h,une cérémonie aura lieu en la chapelle de la résidence à 18h :