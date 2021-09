3e lien: «le moins pire projet», dit François Legault

Pour régler le problème de congestion entre Québec et Lévis, «le moins pire projet, c'est un tunnel avec du transport collectif» qui relie les deux centres-villes, a affirmé le premier ministre François Legault.

• À lire aussi - Joyce Echaquan: des excuses réclamées à Legault, qui en rajoute

• À lire aussi - Changements climatiques: François Legault ira en Écosse pour la COP26

C’est ce que le chef caquiste a plaidé, mercredi matin, lorsque questionné par un journaliste à savoir s’il aborderait le dossier 3e lien lors de sa participation à la 26e conférence de l’ONU sur le climat, vers la fin du mois prochain.

«Écoutez, il y a plein de routes au Québec, qu'on doit continuer d'entretenir et de développer», a soutenu M. Legault. Il y a un problème de congestion entre Québec et Lévis, et on a deux ponts qui sont un à côté de l'autre puis qui sont congestionnés», a rétorqué M. Legault.

«Nous, on pense que le moins pire projet, c'est un tunnel avec du transport collectif qui est de centre-ville à centre-ville. On ne veut pas un pont qui passerait par l'île d'Orléans, puis qui défigurerait l'île d'Orléans», a-t-il continué.

Meilleure solution

Avec une planification d'investissements totalisant 55 milliards $ dans le transport collectif – en incluant les contributions de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le REM à Montréal – M. Legault trouve légitime de dépenser jusqu’à 10 milliards $ pour le tunnel Québec–Lévis.

Le projet est sur la voie rapide. Un contrat de 2 millions $ pour la réalisation d’une étude d’impact environnemental a d’ailleurs été octroyé hier, à un consortium formé par les firmes SNC-Lavalin et Englobe.

Depuis la rentrée parlementaire, M. Legault déplore qu’aucun autre parti « propose une meilleure solution » que celle dévoilée en mai dernier.

«Ton moins pire projet va faire de l’étalement urbain, faire de la congestion», a réagi la députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, qui milite activement contre la réalisation du 3e lien.

Selon elle, la seule façon de rendre ce projet plus acceptable serait de faire un tunnel dédié à 100 % au transport en commun, sans quoi il en résultera une augmentation de la dépendance à l’auto, notamment.

«Il n’a aucune crédibilité en environnement ce premier ministre-là, considère-t-elle. [...] Tout ce qu’on lit, tout ce qu’on sait sur ce projet-là par rapport à l’environnement, c’est négatif. Il n’y a rien de positif.»

À VOIR AUSSI...