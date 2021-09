DESLAURIERS, René



À son domicile, le 22 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. René Deslauriers, époux de feu Madeleine Leblanc. Prédécédé par son fils, Stéphane, il laisse dans le deuil sa fille, Chantal (Jean-Pierre Desjardins), ses trois petites-filles, Vanessa Mallette (Jessica Héroux), Audrey-Anne Desjardins et Marylène Desjardins. Il quitte également sa soeur, Mme Lucienne Deslauriers (Robert Sarrazin), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, un rituel funéraire sera célébré à une date ultérieure. Direction:MOZART DESFORGES INC331, AVE BETHANY, LACHUTETel: 450-562-3636 / Telec: 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.com