FOURNIER, Marcel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Fournier, survenu le 20 septembre 2021, à l'âge de 61 ans. Il était l'époux de Mme Jocelyne Brosseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Gisèle, son père Alain, ses soeurs et frères Ginette (Jacques), Pierre (Brigitte), Manon, Jacques et Caroline (Patrice), ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et ses neveux en particulier Kloé, ainsi que plusieurs parents et amis.