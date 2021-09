RIOPEL-LESSARD, Thérèse



À Laval, s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches, le mardi 14 septembre 2021, à l'âge de 91 ans et 9 mois, dame Thérèse Riopel-Lessard, précédée de sa fille Renée Lessard. Elle était l'épouse de feu René Lessard, la fille de feu Simone Dupont et de feu William Riopel.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Carole Bouchard) et Sylvain (Ginette Gaudreau), ses petits-fils Patrick et Simon, leurs conjointes, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Pauline, ainsi que parents et amis.Afin de l'accompagner à son dernier repos, la famille sera présente au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le dimanche 3 octobre 2021, de 14h à 16h, en la chapelle du Mausolée. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h.Des remerciements spéciaux sont adressés à tout le personnel de la belle famille dude Laval, à l'extraordinaire équipe médicale ainsi qu'à toutes les personnes aidantes qui ont côtoyé Thérèse et ses proches pour leur soutien et les bons soins prodigués, ce qui lui a permis de demeurer heureuse et sereine jusqu'à sa fin de vie.Des marques de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à un organisme de votre choix.