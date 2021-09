ST-ARNEAULD, Jean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean St-Arneauld, survenu le 20 septembre 2021, à l'âge de 91 ans. Il était le conjoint de madame Marie-Claire Pelletier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre Miroux (Zora Asanin) et Alain Miroux (France Huppé), ses petits-enfants Matthieu Asanin Miroux (Natalie Dellapenta), Jessé et Eric Asanin Miroux, Chanelle Desjarlais (Miroux) (Simon-Pierre Desjarlais) et Sabrina Miroux, ses arrière-petits-enfants Lily et Ella Asanin Miroux ainsi que Céleste Desjarlais et plusieurs parents et amis.Les services funéraires ont été confiés à la :