NOËL, Jean



Nous sommes au regret de vous annoncer le décès de monsieur Jean Noël, le 20 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, après un long combat contre la maladie de Parkinson.Il laisse dans le deuil son épouse madame Suzanne Landry, ses filles Sylvie (Claude Bougé) et Diane, ses petits-fils Dany (Caroline) et Steven (Samantha), ses cinq arrière-petits-enfants Kim, Emilie, Sijay, Sénrick et Shana, sa belle-soeur Denise, son beau-frère Maurice, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Le corps sera incinéré, il n'y aura pas d'exposition.Une rencontre familiale suivra à une date à déterminer.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Carl.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone: (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941