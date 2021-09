POIRIER, Denise



À Montréal, le 10 juillet 2021, est décédée à l'âge de 91 ans Madame Denise Poirier, fille de feu Amélia Salvas et de feu Paul-Émile Poirier.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gisèle (feu Paul DeLisle). L'ont précédée son frère Roger (feu Thérèse Rousseau), sa soeur Carmelle (feu Germain Nadeau) et sa nièce Marie Poirier. Elle laisse également dans le deuil onze neveux et nièces ainsi que leurs familles, de nombreux cousins, cousines et amis.Denise fut secrétaire juridique au Palais de Justice de Montréal pendant plusieurs décennies.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, mercredi le 6 octobre 2021 de 19h00 à 21h00 ainsi que jeudi le 7 octobre 2021 de 9h30 à 10h30 au complexe :Un service religieux sera célébré le même jour, soit le 7 octobre 2021 à 11h00 à l'église Sainte-Colette de Montréal-Nord. Les cendres seront ensevelies le lendemain à 11h30 au cimetière de St-Aimé (Massueville) où Denise rejoindra son père et sa mère pour qui elle s'est dévouée toute sa vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.