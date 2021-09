LANDRIAU, Roland



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Roland Landriau survenu le 13 septembre 2021.Il laisse dans le deuil ses enfants, Chantal (Benoît Delorme) et Éric (Martine Sanssouci), la mère de ses enfants Huguette Pilon, ses petits-enfants Émile, Jérémie, Clémentine et Éloi, ses frères Yvon (Jeannine Mercier), André (Jeannette De Conninck) et Pierre (Christine Tremblay), ses neveux et nièces et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréalle samedi 2 octobre 2021 de 13h à 16h.Le complexe ne pourra accueillir plus de 50 personnes à la fois dans le salon et ce, en alternance dû aux mesures sanitaires exigées par la Santé Publique.