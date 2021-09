Anne-Élisabeth Bossé narratrice de «5 gars pour moi»

Anne-Élisabeth Bossé sera la narratrice de «5 gars pour moi», adaptation québécoise de «Five Guys a Week» que TVA diffusera en format quotidien, quatre soirs par semaine, au printemps 2022.

Au début de chaque semaine de «5 gars pour moi», une fille célibataire et cinq prétendants potentiels s’installeront sous le même toit. Chaque jour, l’un des garçons devra plier bagage et rentrer à la maison, selon les décisions de la demoiselle. Celle-ci terminera donc son séjour à l’émission avec son compagnon coup de cœur.

Le concept d’origine britannique vise à former des couples durables et n’offre aucun prix matériel à ses participants. Seul l’amour est en jeu!

Dans son rôle de narratrice, Anne-Élisabeth Bossé accompagnera les téléspectateurs sur un ton complice à travers les bons et moins bons coups des colocataires, à la façon d’une bonne «chum de fille».

Jeunes hommes recherchés

Le recrutement de filles candidates à «5 gars pour moi» se concluait le 6 septembre dernier (près de 1000 inscriptions ont été enregistrées), et celui des gars s’amorce dès aujourd’hui.

Les producteurs Sphère Média et Québecor Contenu sont présentement à la recherche de jeunes hommes célibataires, prêts à tout pour conquérir la femme de leurs rêves.

Les aspirants intéressés peuvent s’inscrire en visitant le site 5garspourmoi.ca et en posant leur candidature sous la photo de la fille qui les intéresse. Les 12 femmes sélectionnées sont âgées de 30 à 50 ans, travaillent dans des domaines variés, sont originaires de partout au Québec et sont mamans dans certains cas. On les décrit allumées, sociables, fonceuses, affectueuses, créatives, rêveuses, attentionnées... et, bien sûr, désireuses de trouver l’âme sœur!

Les futurs Roméo à la recherche de leur Juliette ont jusqu’au 31 octobre pour manifester leur intérêt au 5garspourmoi.ca.