SAMSON, André



Le 25 février 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé M. André Samson, époux de Mme Monique Croisetière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascal et Julie (Sylvain Labine), ses petits-enfants Carolane, Jimmy et Cloé, ses parents Denis Samson et Claudette Brien, ses frères Réal (Anne-Marie Brousseau), Mario et Richard (Line Desrochers), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 2 octobre 2021, de 9h à 11h, au:371 L'ANGE-GARDIEN, L'ASSOMPTION450-589-5505 / www.guilbault.infosuivi de l'inhumation au cimetière.