Billie Eilish : un incident la pousse à interrompre son concert

La star a interpellé les gardes de sécurité en plein milieu de son show.

Billie Eilish se produisait au festival du Governor's Ball le week-end dernier (24 septembre) lorsqu'elle a dû interrompre son concert à cause d'un incident survenu dans la foule. Dans une vidéo partagée par des membres du public sur les réseaux sociaux, on peut effectivement voir la chanteuse de «bad guy» s'arrêter en plein milieu d'une chanson après avoir remarqué que quelque chose s'était produit, et pointer l'incident du doigt en lançant : «Sécurité! Pourquoi ne faites-vous pas attention! Sérieusement!»

AFP

La star a ensuite continué à interpréter son morceau «Everything I Wanted» avant de se tourner à nouveau vers les gardes de sécurité et de lancer : «Vous n'avez qu'un boulot à faire, s'il vous plaît.»

Quelques secondes plus tard, Billie a lancé à la foule : «Vous allez bien? C'est bon?»

AFP

L'incident en question est encore un mystère mais il semblerait y avoir eu plus de peur que de mal puisque la star a réussi à finir son concert sans aucune autre interruption. Et bien que Billie soit actuellement en tournée pour promouvoir son album "Happier than ever", la jeune chanteuse a récemment admis qu'avoir des fans lui parait encore insensé.

Interrogée à ce sujet sur le plateau du «Drew Barrymore Show», elle a répondu : «Je pense que c'était bizarre pour moi car un moment j'étais une fan et le jour suivant, on me regardait soudainement comme si j'étais une star, même quand j'avais 14 ans. C'était étrange car je me disais que je n'étais personne.»

Par ailleurs, l'interprète de «Your Power» a insisté sur le fait qu'elle n'est en rien différente de ses fans et les voit comme une partie d'elle-même.

«Je fais juste de la musique» a-t-elle ajouté. «Je les vois comme une partie de moi, c'est grâce à eux que je traverse certaines choses. Ils me soutiennent toujours.» La jeune star a également confié que sa confiance en elle a chuté depuis qu'elle a dévoilé son film-concert «Happier than ever».

«J'ai toujours été très déterminée et honnête» a-t-elle poursuivi. «Ce qui est une malédiction comme une bénédiction. Mais ce qui est drôle, c'est que plus je vieillis, moins j'ai confiance en moi. J'ai regardé le documentaire à nouveau il y a quelques semaines et ça m'a fait pleurer car j'ai réalisé à quel point j'avais un esprit libre, combien j'étais ouverte d'esprit. Puis les médias m'ont arraché ça.»