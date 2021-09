Comment diminuer mon appétit?

Comme bien du monde, j’ai pris du poids pendant la pandémie. Les bonnes habitudes que j’avais prises au fil des ans pour atténuer mes rondeurs naturelles se sont évanouies comme par magie quand on est tous devenus prisonniers de nos maisons et qu’on a cessé d’avoir une vie active à l’extérieur.

Moi, mon mari et les enfants, on a tous pris du poids. Mais c’est moi la plus vulnérable, qui est la plus pénalisée. Je sais que la meilleure façon de régler l’affaire serait de revenir à notre façon d’autrefois de nous alimenter et que ce serait à moi, qui fais le marché et qui cuisine, d’y mettre bon ordre. Mais comment faire ça quand tout le monde, moi y compris, on aime le junk food ?

Comme passer par ça ne me tente pas et que je cherche une façon rapide pour tout le monde de maigrir, je voudrais savoir ce que vous pensez du régime KETO ? Il paraît qu’en un à deux mois à peine, on en aurait assez pour atteindre nos objectifs. J’aimerais votre avis.

Anonyme

Certes, vous allez peut-être perdre du poids rapidement avec cette méthode, mais vous le reprendrez tout aussi rapidement, sinon plus rapidement, quand vous l’abandonnerez. Je ne suis pas une spécialiste de la chose, mais je persiste à croire qu’une alimentation saine, diversifiée et contrôlée, quoique plus longue dans le temps pour perdre le poids voulu, est la plus sûre façon d’atteindre votre but.