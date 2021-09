COVID-19: des données de Pfizer en octobre pour la vaccination des 5-11 ans

Ottawa s’attend à ce que Pfizer lui revienne au cours des prochaines semaines au sujet de l’utilisation de son vaccin auprès des enfants de 5 à 11 ans.

C’est ce qu’a indiqué mardi la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, au cours d'un entretien à l’émission «Power Play» de CTV News.

«Nous prévoyons recevoir une soumission, espérons-le au début d'octobre. Dès que nous recevons les données de l'entreprise, les régulateurs sont bien placés pour examiner rapidement ces données», a dit la ministre.

Pfizer, qui a développé son vaccin contre la COVID-19 en partenariat avec BioNTech, a indiqué la semaine dernière que son vaccin est efficace chez les enfants de 5 à 11 ans. À ce stade-ci de la pandémie, ceux-ci demeurent non protégés alors que le variant Delta, beaucoup plus contagieux, fait en sorte que la quatrième vague est celle des non-vaccinés.

Actuellement, aucun vaccin contre la maladie à coronavirus n’est autorisé au pays pour inoculer les 12 ans et moins.

Pfizer a mené une étude auprès de 2268 enfants d’âge préscolaire et primaire. Pour ce faire, on leur a injecté un tiers de la quantité contenue dans chaque injection pour les 12 ans et plus. Après la deuxième dose, les enfants développaient des niveaux d'anticorps aussi élevés que les adolescents et les jeunes adultes recevant les injections régulières, a indiqué récemment à l’Associated Press le Dr Bill Gruber, vice-président principal de Pfizer. Les effets secondaires seraient de plus limités et similaires aux groupes plus âgés.

Soulignons que Moderna se prépare aussi à ce que son vaccin puisse éventuellement être administré aux enfants de 5 à 11 ans.

Tant Moderna que Pfizer étudient par ailleurs la possibilité d’inoculer les bambins de moins de 5 ans, allant jusqu’aux nourrissons de six mois. Il faudra patienter encore quelques mois avant d’avoir des données à ce sujet.

