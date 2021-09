AUGER, Jean-Jacques



Le 20 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Jacques Auger.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Agnès Scott, ses enfants Claude (Geneviève Leduc) et Andrey (Julien Cyr), ses petits-enfants Marjorie, Nicolas et Alexann, ses arrière-petits-fils Roman et Viktor, son frère Nick, sa soeur Jacline, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ses confrères et consoeurs de la STCUM où il a oeuvré, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré.La famille accueillera parents et amis le lundi 4 octobre de 15h à 17h et de 19h à 21h30, ainsi que le mardi 5 octobre de 11h à 13h à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINES J5N 3L6www.maisonfunerairegroulx.comUne cérémonie intime sera célébrée le mardi au salon.En souvenir de son grand amour pour le hockey, un don à la Fondation des Canadiens pour l'enfance serait apprécié.https://fondation.canadiens.com/