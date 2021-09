Étude de BDC: la pénurie de main-d’œuvre freine la croissance des entreprises

Les PME canadiennes ont beaucoup de difficulté à pourvoir tous leurs postes disponibles, ce qui freine leur croissance et leur fait perdre des contrats.

• À lire aussi: La pénurie de main-d’œuvre à un niveau critique au Québec

• À lire aussi: 18 milliards $ de perdus en raison du manque de main-d’œuvre

Selon une étude de BDC intitulée «Comment s’adapter à la pénurie de main-d’œuvre: les difficultés d’embauche sont là pour rester» et dévoilée mercredi, 64 % des entrepreneurs au pays disent composer avec un manque d’effectifs mettant à mal la croissance de leur entreprise.

De plus, 55 % des PME ne savent plus à quel saint se vouer pour trouver des travailleurs et 61 % des entrepreneurs n’ont d’autre choix que de faire plus d’heures de travail pour combler les plages horaires où aucun travailleur n’est en poste.

Près d’un entrepreneur sur deux (49 %) a aussi dû hausser les salaires et proposer de meilleurs avantages sociaux pour que ces postes soient plus attrayants, et 44 % des entrepreneurs ont dû retarder la livraison de commandes ou n’ont pas été capables de les honorer, a indiqué la banque des entrepreneurs canadiens, dans un communiqué.

«À mesure que l'économie se redresse, cette pénurie de travailleurs atteint des sommets inquiétants, ce qui met la croissance économique en péril et compromet la compétitivité des entreprises canadiennes», a dit Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC.

«La pénurie de main-d'œuvre va persister, mais heureusement, les entrepreneurs peuvent prendre des mesures pour limiter les répercussions de cette situation sur leur croissance», a-t-il ajouté.

Le secteur des arts, du spectacle et des loisirs ainsi que le secteur agricole sont ceux qui ont le plus d’enjeux en matière en fidélisation de leurs employés.

S’adapter

Pour s’attaquer au problème persistant de la pénurie de main-d’œuvre, qui n’a fait que prendre de l’ampleur avec la pandémie de COVID-19, les entreprises vont devoir s’adapter, croit la BDC.

«Il est important que les entrepreneurs adoptent de nouvelles solutions, avec l'automatisation en tête de liste, pour soutenir leur croissance et leur productivité à long terme», ajoute M. Cléroux.

On suggère ainsi aux entrepreneurs de se tourner vers les nouvelles technologies, d’utiliser des processus d'embauche officiels et d’offrir un régime de rémunération global.

Soulignons que l’étude de BDC s’appuie sur un sondage réalisé auprès de 1251 entrepreneurs canadiens ainsi que sur un coup de sonde mené auprès de 3000 Canadiens concernant leur emploi.

Mardi, une autre étude, celle-ci menée par Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), rapportait que le manque de main-d’œuvre dans la Belle Province a obligé les entreprises à laisser environ 18 milliards $ en contrats sur la table au cours des 24 derniers mois.

À VOIR AUSSI...