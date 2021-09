LAPIERRE, Florian



À Saint-Eustache, le 20 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Florian Lapierre.Il laisse dans le deuil son frère Gaétan (Murielle), sa soeur Liliane, son neveu et filleul Stéphane (Sandra), sa nièce Isabelle (Paul), sa nièce Nancy (Luc), son ex-épouse et grande amie Ginette (Réal) et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 octobre de 11h à 14h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe, suivi de la mise en terre de l'urne au cimetière paroissial.