LATENDRESSE, Réjeanne



Au CHSLD de l'Assomption, est décédée à l'âge de 92 ans, Réjeanne Latendresse, épouse de feu Roger Pilon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Céline (Jacques Poirier), Sylvain (Francine Lapierre), ses petits-enfants Audréanne (Guillaume), Alexandra (Dave), Anne-Marie (Éric), Alexandre (Amélie) et neuf arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille recevra vos marques de sympathie en l'église de St-Roch de L'Achigan, le samedi 2 octobre à compter de 13h, suivi des funérailles à 15h et de là au cimetière du même lieu.