DES ROSIERS, Yolande



À Montréal, le vendredi 24 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 82 ans, Yolande Des Rosiers, fille de feu Armand Des Rosiers et feu Aurélia Dagenais.Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain Dubreuil, son petit-fils Marc-André Dubreuil (Véronique Lavoie), ses soeurs Micheline (Alain) et Louise, son frère Michel (Francine), ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 3 octobre 2021 à compter de 14h, suivi des funérailles à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.