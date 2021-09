Féminicide: «Il faut aller chercher de l’aide», dit Isabelle Charest

La ministre Isabelle Charest est bouleversée et choquée par l’assassinat d’Andréanne Ouellet, et rappelle que les victimes de violence conjugale et leurs proches doivent aller chercher de l’aide.

«Quand on suspecte une situation qui est problématique, toxique — on parle d’une relation [dont] plusieurs disent que ça fait 10 ans que c’est toxique —, il y a des choses... Je pense qu’il faut être proactif et aller chercher de l’aide. Il faut dénoncer», a dit la ministre responsable de la Condition féminine, en entrevue avec Le Journal.

Mme Charest réagissait au féminicide de la mère de cinq jeunes enfants, assassinée lundi par son ex-conjoint, dans Lanaudière. «Nos premières pensées vont à la famille, les amis [...] qui sont touchés par ce drame», a-t-elle dit.

La mère de la victime, Nathaly Bherer, a affirmé au Journal que sa fille subissait de la violence verbale et qu’elle avait besoin d’aide. «Elle avait besoin de ressources pour l’aider avec le père de ses enfants, mais elle n’en trouvait pas», a-t-elle dit. Elle souhaite que ce féminicide sonne l’alarme auprès du gouvernement et a exigé plus de ressources pour les femmes qui vivent de la violence conjugale.

De son côté, la ministre Charest a indiqué avoir fait des vérifications dans les maisons d’hébergement de Lanaudière. «Il ne semble pas y avoir eu de bris de services, alors on ne sait pas exactement à quel niveau l’aide a été demandée», a-t-elle dit.

«Nous sommes très proactifs dans le dossier et avec les mesures qu’on met en place. Je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il faut réitérer, c’est à quel point il faut aller chercher de l’aide», a ajouté Mme Charest.

Si vous ou l’un de vos proches êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 / consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr

