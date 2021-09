Journée nationale de la vérité et de la réconciliation: soirée hommage aux victimes à Ottawa

À la veille de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, mercredi soir, Justin Trudeau a appelé les Canadiens à ne pas «fermer les yeux» et à «écouter la vérité» pour mieux emprunter le chemin de la réconciliation.

Face au Parlement d’Ottawa, où sont placées depuis l’été dernier des dizaines de petites paires de chaussures à la mémoire d’enfants disparus, le premier ministre a pris la parole après les discours de dignitaires et de survivants des pensionnats autochtones.

«On ne peut pas fermer les yeux sur cette injustice. Des familles sont encore aujourd'hui confrontées à des traumatismes intergénérationnels, et les peuples autochtones sont toujours victimes de racisme et de discrimination systémiques», a lancé le premier ministre à la foule rassemblée pour l’occasion.

La grande cheffe par intérim de la nation Algonquine Anishinabeg, Savanna McGregor a par ailleurs profité de son allocution pour rappeler au premier ministre du Québec, François Legault, «que le racisme systémique existe et en nier l’existence ne le fera pas disparaitre».

Le 3 juin dernier, la loi instituant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a reçu la sanction royale, faisant du 30 septembre une nouvelle journée fériée annuelle.

«Alors que le nouveau drapeau des survivants est hissé ici au Parlement aujourd'hui et chaque année, c'est le moment de nous souvenir de ce sombre chapitre de notre passé et de nous engager à choisir un avenir meilleur», a-t-il déclaré.

Rappelons que depuis le début du mois de juin, les drapeaux canadiens d’un bout à l’autre du pays sont en berne, à la mémoire des enfants autochtones qui ont péri ou disparu dans le système de pensionnats.

En campagne électorale, le 10 septembre dernier, Justin Trudeau avait indiqué que la décision de les remonter serait prise lorsque «les communautés et le leadership autochtones» le décideront.

D’ici là, «il revient à chacun d'entre nous, en tant que Canadiens, d'écouter cette vérité au sujet du régime des pensionnats et de parcourir ensemble, à titre de partenaires, le chemin de la réconciliation. Car, en tant que pays, on a encore un très long chemin à parcourir», a-t-il dit mercredi soir.

Cet événement commémoratif et hautement chargé en émotions survient alors que la nouvelle gouverneure générale, Mary Simon, est la première autochtone à occuper la fonction dans l’histoire canadienne.

«La réconciliation est un mode de vie, un processus continu, qui nécessite un dévouement de tous les instants. C’est apprendre de nos expériences et chercher à nous comprendre les uns les autres. C’est créer les conditions nécessaires à la guérison. C’est semer des graines d’espoir et de respect afin de faire fleurir les jardins pour nos enfants», a-t-elle fait savoir dans une déclaration publiée plus tôt mercredi.

«Tout en nous efforçant de reconnaître les atrocités du passé, les souffrances infligées aux peuples autochtones, nous devons poursuivre notre chemin main dans la main, avec grâce et humilité, afin de construire un avenir meilleur pour tous et toutes.»