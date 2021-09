La DPJ de la Mauricie-Centre-du-Québec recule: pas de foyer de groupe 0-3 ans

La DPJ de la Mauricie-Centre-du-Québec a fait volte-face, mercredi, après avoir suscité un tollé en annonçant son intention d’implanter d’un foyer de groupe pour les 0-3 ans.

Après avoir plaidé qu'il s'agissait d'une solution inévitable, le CIUSSS-MCQ a mis un trait sur l'idée et n'ira pas de l'avant, vraisemblablement à la suite d’une intervention du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Les employés du réseau ont poussé un véritable soupir de soulagement en apprenant la nouvelle. «Honnêtement, c'est difficile pour moi de définir l'émotion que j'ai eue quand j'ai appris la nouvelle hier soir. J'avais des frissons, on a fait une différence importante pour ces jeunes-là», a lancé le représentant de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Jean-Christophe Côté-Benoit.

Depuis le 31 août, les voix s'élevaient contre la création d'un foyer de groupe pour les 0-3 ans. Selon les employés, les psychologues et les experts du milieu rencontrés, grandir dans un tel foyer de groupe, plutôt que dans une famille d'accueil, peut avoir des impacts sans précédent dans le développement des bambins.

«Ça aurait été une tache indélébile sur le CIUSSS-MCQ et ça aurait été une tache indélébile sur la protection de la jeunesse provinciale. Entre les branches, on a appris que des places avaient été découvertes dans les familles d'accueil de la région et que des accommodements avaient été acceptés pour certaines familles aussi. Je ne sais pas quelle est l'étincelle qui a permis de débloquer la situation, mais je suis persuadé que l'appui du ministère et son intervention auront vraiment fait changer les choses», a ajouté Jean-Christophe Côté-Benoit.

Intervention du ministère

Le cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a reconnu que Lionel Carmant était dans la région le 7 septembre dernier. Lors de cette visite, il a indiqué à l'établissement que d'autres pistes devaient être évaluées, car un foyer de groupe n'était pas une solution acceptable.

Le ministre a réitéré son message mardi, avant que le CIUSSS-MCQ confirme qu’un foyer n’était plus une solution envisagée.

L'équipe de communications au CIUSSS-MCQ a décliné la demande d'entrevue de TVA Nouvelles.

«Tel que nous l’avons toujours mentionné, tous nos efforts étaient centrés sur l’objectif d’éviter à tout prix l’utilisation d’un foyer de groupe pour les 0-3 ans. Après avoir pesé les pours et les contres de cette option, réflexion faite en concertation entre nos experts et nos partenaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nous en sommes venus à la conclusion que cette option ne sera pas retenue. D’autant plus que pour le moment, nous sommes en mesure d'offrir un hébergement à tous les enfants qui en ont besoin», a-t-on répondu par courriel.

Besoin criant de familles d'accueil

Toutefois, l'équipe souligne que le manque de famille d'accueil est toujours criant dans la région. Actuellement, 94 % des places dans le réseau sont occupées, contre 6 % qui sont libres. Dans l'idéal, il faudrait 15 % de places libres pour répondre aux imprévus et aux demandes.

Pour combler tous les besoins, il manquerait présentement entre 100 et 150 familles d'accueil. Le CIUSSS-MCQ assure que de nouvelles familles sont actuellement en évaluation.