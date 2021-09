L'Agence du revenu du Canada vous doit sûrement de l’argent: voici comment le réclamer

On vous l’a déjà dit et on le répète: des millions de dollars non réclamés dorment dans les coffres de l’Agence du revenu du Canada. Pour vérifier si un chèque vous attend, vous n’avez qu’à suivre ces quelques étapes.

Vous devez d’abord vous connecter à votre compte de l’ARC pour accéder à votre dossier en ligne.

Vous aurez deux options: soit vous connecter à partir d’un partenaire de connexion – soit votre institution financière –, soit vous connecter à l’aide d’un nom d’utilisateur de l’ARC. Attention: si vous ne vous êtes jamais connecté à votre compte en ligne – et que vous n’avez pas de code de connexion lié à l’Agence du revenu du Canada –, vous devrez en faire la demande par la poste. Prévoyez un délai de 10 jours ouvrables.

Quand vous aurez enfin accédé à votre dossier en ligne, vous trouverez l’option «Chèques non encaissés» dans le menu déroulant de droite. Si l'ARC vous doit de l'argent, les montants de ces chèques apparaîtront. Vous devrez ensuite remplir le formulaire TPSGC535 et l’envoyer en ligne dans votre dossier.

Fait intéressant: en mai 2019, l’ARC estimait que 5 millions de Canadiens avaient des chèques non encaissés!

Pour les visuels, cette tiktokeuse a pris soin d'expliquer toutes les étapes dans cette vidéo:

-Avec Gabriel Ouimet