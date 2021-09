Le Bloc demande un rappel en personne du Parlement dès octobre

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet réclame un rappel rapide du Parlement et en personne uniquement, en exigeant des élus qu’ils aient été doublement vaccinés afin d’être admis à la chambre basse.

• À lire aussi: Trudeau «espère» compléter son mandat de quatre ans

«Soit ils se font vacciner, soit ils restent à la maison», a-t-il dit des élus qui n’ont pas reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. «La justification du Parlement hybride n’existe pas», a-t-il ajouté.

Le format hybride que pratiquent les élus depuis le début de la pandémie aura servi pendant la dernière année, selon lui, mais les députés n’ont pas à s’empêcher de travailler en personne en raison de «certaines personnes qui ne croient pas que le vaccin fonctionne», a-t-il indiqué.

M. Blanchet a aussi demandé à ce que les projets de loi qui étaient sur la planche avant la dissolution du Parlement soient rappelés, étant donné que la composition du Parlement est «la même, à toutes fins pratiques».

Justin Trudeau a indiqué mardi que le conseil des ministres sera formé au mois d’octobre et que le Parlement serait rappelé avant la fin de l’automne, sans toutefois fixer de dates.

Recomptage demandé dans Brome-Missisquoi

Par ailleurs, le Bloc québécois réclame un recomptage dans la circonscription de Brome-Missisquoi, dans les Cantons-de-l’Est.

Au terme d’un dépouillement qui a duré près de trois jours, c’est la libérale Pascale St-Onge qui l’a emporté contre la bloquiste Marilou Alarie avec 186 voix d’avance.

Sur les ondes de la radio de Radio-Canada, Mme Alarie a avancé qu’il y a eu des irrégularités dans le vote, et que «les anomalies sont partout, pas juste dans le vote postal qui a été décisif».

«Dans le cas d’incertitudes de dépouillement des boîtes de scrutin dans un comté, lorsque l’écart est étroit, pour moi, il est dans l’ordre des choses d’aller vérifier, d’aller protéger le résultat, d’aller protéger la démocratie», a expliqué M. Blanchet mercredi.

L’Université d’Ottawa et la «francophobie»

M. Blanchet a profité de la diffusion du rapport portant sur l’état du français à l’Université d’Ottawa pour intensifier son appel à lui retirer la charge de gérant du programme de contestation judiciaire, qui a servi notamment à contester la Loi sur la laïcité de l’État du gouvernement Legault.

«Est-ce que cette institution-là ne s’est pas totalement et irrémédiablement disqualifiée pour gérer un programme qui sert à protéger les minorités alors que la minorité française à l’Université d’Ottawa est sérieusement discriminée au regard d’un rapport que je n’ai toujours bien pas écrit!» a commenté le chef bloquiste.

Pour rappel, le rapport, remis au mois d’août aux instances de l’université, fait état de «discrimination» et même d’«hostilité» à l’égard du fait français au pays.

«Certains perçoivent encore le fait français à l’Université d’Ottawa comme un luxe et le fonctionnement de l’institution serait jalonné d’incidents multiples où les droits des francophones au mieux suscitent l’indifférence et font l’objet de railleries diverses, et au pire, sont carrément bafoués dans certains milieux», est-il écrit dans le document.

«Vive colère»

Yves-François Blanchet a dit ressentir une «vive colère» face à l’interdiction par la Cour fédérale d’autoriser la venue du leader indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont.

«On ne peut pas se prétendre porteur de valeurs démocratiques, oser dire le mot "droits humains", lorsqu’on cautionne l’État espagnol, avec ses relents de ses pires périodes du 20e siècle, qui veut rendre criminel d’avoir tenu un référendum purement consultatif sur le droit à l’autodétermination des Catalans», a-t-il dit.

«C’est comme si on avait au dit au Québec qu’il fallait emprisonner René Lévesque, ou en 1995 qu’il fallait emprisonner Lucien Bouchard ou Jacques Parizeau», a-t-il poursuivi.

Le jugement, rendu la semaine dernière par le juge Yves Roy, se basait sur une décision datant de 2019.

M. Blanchet a dit avoir beaucoup d’attachement pour M. Puigdemont, qu’il qualifie «un peu» comme un «ami», et qui avait été invité au Québec par le chef bloquiste lui-même.

Carles Puigdemont est visé par une multitude d’accusations par l’État espagnol depuis le référendum qu’il a déclenché en 2017, et qui n’a jamais été considéré comme légal par Madrid.

À VOIR AUSSI...